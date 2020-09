Un caso di positività al Covid-19 è stato registrato questa sera a Vibonati.

Si tratta di una persona domiciliata nel centro del Golfo di Policastro ma non residente e che ha effettuato il tampone dopo il rientro dalla Sardegna.

Come comunicato dal Comune la persona contagiata si trova in isolamento insieme ai suoi familiari conviventi e si sta lavorando per ricostruire la catena dei suoi contatti diretti.

– Chiara Di Miele –