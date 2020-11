Covid-19. A Sassano quattro nuovi contagiati, il sindaco Rubino:”Situazione delicata ma sotto controllo”

A Sassano si registrano 4 nuovi casi di cittadini risultati positivi al Covid-19.

I positivi attuali in paese sono 24, mentre sono 8 in totale le persone finora guarite dal virus.

“La situazione è delicata, ma sotto controllo ed è monitorata dal Dipartimento di prevenzione e salute dell’Asl Salerno – informa il sindaco Domenico Rubino -. Si raccomanda di prestare massima attenzione e di utilizzare i dispositivi di protezione mantenendo sempre il distanziamento sociale, unico modo per fronteggiare l’epidemia in corso. L’Amministrazione attraverso il proprio C.O.C. (Centro Operativo Comunale) rimane a disposizione della cittadinanza per qualsiasi informazione e necessità. Auguro ai concittadini contagiati da Sars-Cov-2 una pronta guarigione“.

– Chiara Di Miele –