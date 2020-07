Covid-19. A Pisciotta nuovi casi di contagio

Sono 4 i nuovi casi positivi al Covid-19 a Pisciotta.

Si tratta di membri dello stesso nucleo familiare (nonna, figlio e due nipoti), già in quarantena e sotto sorveglianza dell’Asl Salerno.

Salgono a 21 i casi nella cittadina cilentana.

Nella giornata di ieri sono stati eseguiti circa 130 tamponi al fine di effettuare uno screening di massa di tutte le persone che, per il ruolo rivestito (operatori portuali, titolari e dipendenti degli esercizi commerciali di Marina di Pisciotta) o per la vicinanza territoriale al domicilio dei positivi (Stazione Vecchia), potrebbero essere entrati in contatto con il virus.

– Claudia Monaco –