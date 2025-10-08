“Costruiamo sorrisi”. Nella Pediatria dell’ospedale “Curto” il progetto della Croce Rossa con la Sezione di Polla
Ieri la Croce Rossa Italiana Gruppo di Polla ha varcato la porta del Reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” per il primo appuntamento del progetto “Costruiamo sorrisi: un mattoncino alla volta.”
Un incontro conoscitivo durante il quale è stato dato libero sfogo alla fantasia costruendo personaggi, cuori, paperelle ma soprattutto sorrisi, regalando ai bambini ricoverati e ai loro genitori un attimo di spensieratezza.
Il progetto è nato dalla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno con Lugo brickgames e il patrocinio dell’ASL Salerno per portare momenti di gioia e creatività ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli ospedali del territorio di competenza. I Lego vengono utilizzati come strumento di socializzazione e inclusione capace di alleviare le difficoltà legate alla malattia o al ricovero.
“Un grande grazie a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto per aver reso possibile questa bellissima iniziativa. Questo è solo l’inizio: seguiranno tanti altri appuntamenti per continuare insieme a costruire sorrisi, un mattoncino alla volta!” fanno sapere dalla Croce Rossa di Polla.