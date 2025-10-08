Ieri la Croce Rossa Italiana Gruppo di Polla ha varcato la porta del Reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” per il primo appuntamento del progetto “Costruiamo sorrisi: un mattoncino alla volta.”

Un incontro conoscitivo durante il quale è stato dato libero sfogo alla fantasia costruendo personaggi, cuori, paperelle ma soprattutto sorrisi, regalando ai bambini ricoverati e ai loro genitori un attimo di spensieratezza.

Il progetto è nato dalla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno con Lugo brickgames e il patrocinio dell’ASL Salerno per portare momenti di gioia e creatività ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli ospedali del territorio di competenza. I Lego vengono utilizzati come strumento di socializzazione e inclusione capace di alleviare le difficoltà legate alla malattia o al ricovero.

“Un grande grazie a tutto il personale medico e infermieristico del Reparto per aver reso possibile questa bellissima iniziativa. Questo è solo l’inizio: seguiranno tanti altri appuntamenti per continuare insieme a costruire sorrisi, un mattoncino alla volta!” fanno sapere dalla Croce Rossa di Polla.