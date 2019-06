Costi del suolo pubblico, ambulanti boicottano la fiera di Villammare. Il sindaco Brusco corre ai ripari

Un Consiglio comunale acceso si è svolto ieri a Vibonati per la mancata fiera che da un secolo apre i solenni festeggiamenti della Madonna di Portosalvo.

Gli ambulanti che tradizionalmente affollano le strade di Villammare hanno boicottato la manifestazione a causa degli eccessivi costi del suolo pubblico, tra l’incredulità e l’amarezza degli abitanti. Una questione che il sindaco Francesco Brusco ha deciso di risolvere inserendo il problema delle tariffe del suolo pubblico tra gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio.

“Avrei voluto che tutto questo non accadesse – ha dichiarato Brusco – e il nostro intento è risolvere la problematica in tempi brevi e nel migliore dei modi. L’equivoco è nato a causa di un’assenza di comunicazione tra me e gli ambulanti e di una cattiva interpretazione del regolamento che messo in pratica in modo corretto lascia invariata la quota del suolo. Per rimediare ai danni che gli ambulanti hanno subito abbiamo deciso di indicare altre due fiere nei mesi di luglio e agosto alle quali spero parteciperanno”.

Dura la replica del consigliere Manuel Borrelli che ritiene impossibile poter rimediare a tale situazione. “Siamo molto dispiaciuti che di fronte a tali eventi è mancata una seria presa di coscienza da parte dell’Amministrazione – ha dichiarato – Il dato che emerge è l’assenza di un delegato al commercio e di un responsabile per ciò che è accaduto. È difficile rimediare a una figuraccia del genere“.

Presente all’incontro anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti Marrigo Rosato che si è detto disposto a collaborare con il sindaco per risolvere in via definitiva la questione.

– Maria Emilia Cobucci –

