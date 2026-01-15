Corso Operatore dell’Infanzia. Ultimi posti per le iscrizioni agli Istituti Athena di Teggiano
Ultimi posti disponibili per il Corso Operatore dell’Infanzia presso Athena Istituti a Teggiano.
Stanno per chiudersi le iscrizioni al Corso di Operatore dell’Infanzia: approfitta subito degli ultimi posti prenotabili e inizia il tuo percorso professionale nel mondo dell’educazione e dell’assistenza ai bambini!
- Durata del corso: 300 ore
- Modalità: totalmente online — studia dove e quando vuoi, con la massima flessibilità
- Ente di formazione: Athena Istituti
- Valido per le graduatorie ATA: il corso attribuisce +1 punto per il profilo di Collaboratore Scolastico
Il corso fornisce solide competenze teoriche e pratiche per lavorare in asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e strutture educative per la prima infanzia. Un’opportunità concreta per chi desidera lavorare a contatto con i bambini e arricchire il proprio curriculum anche nel settore scolastico.
Per informazioni e iscrizioni: 327 914 9046
Affrettati! I posti sono limitati e le iscrizioni chiuderanno a breve.
Athena Istituti – Formiamo il tuo futuro.
