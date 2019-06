Corso di giornalismo a Caselle in Pittari. Ottavio Lucarelli:“Felici di visitare questi paradisi”

“Il giornalismo ambientale. Raccontare un territorio. Comunicare un territorio” è stato il tema del corso di formazione che si è svolto questa mattina al MUVI, Museo virtuale di Caselle in Pittari, che ha coinvolto anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo.

Un corso molto interessante, al quale hanno preso parte, tra gli altri, dopo il saluto del sindaco di Caselle in Pittari Gianpiero Nuzzo, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Presidente dell’Associazione dei Giornalisti del Vallo di Diano Rocco Colombo, la giornalista di Ondanews Maria Emilia Cobucci, l’agronomo Maurizio Tancredi, il geologo dell’Arpac Gianluca Ragone, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Sapri Corrado Limongi ed il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino.

Le conclusioni sono state affidate al presidente della cooperativa “Labor Limae” Mariano Pellegrino, che ha spiegato, nei dettagli, le potenzialità del Museo Virtuale di Caselle in Pittari e, in generale, le caratteristiche del posto, inserito in uno degli scenari più belli del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“E’ stata un’esperienza molto importante – ha riferito al termine del suo intervento il Presidente dell’Ordine Ottavio Lucarelli – ed aver portato la nostra presenza in uno degli angoli più belli della Regione Campania rappresenta, per tutti noi, un grande arricchimento”.

Nell’occasione, il Presidente Lucarelli ha anche annunciato lo svolgimento di altri due corsi di formazione che l’Ordine ha intenzione di organizzare nell’area del Parco, che avranno luogo, rispettivamente, nel mese di ottobre a Scario e nel mese di dicembre, come da tradizione ormai consolidata, nel Vallo di Diano. L’incontro di formazione di questa mattina è stato coordinato dal giornalista Vito Sansone.

