La recente nomina dell’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo, Corrado Matera, nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia ha rapidamente portato nel Vallo di Diano un sentimento di soddisfazione e di orgoglio comune per il prestigioso ruolo che un politico originario del territorio andrà a ricoprire a livello nazionale. Ricordiamo che oltre all’assessore Matera soltanto un altro assessore regionale è stato designato per lo stesso incarico, quello al Turismo e al Commercio dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini.

Giungono, dunque, a poche ore dall’elezione nel Comitato permanente le congratulazioni e gli attestati di stima da chi ricopre incarichi istituzionali nel Vallo di Diano. Tra questi il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, e Michele Di Candia, sindaco di Teggiano, città di origine dell’assessore Matera.

“Si tratta di un importante riconoscimento per tutta la Campania – sottolinea Pellegrino – ma soprattutto per il lavoro che l’assessore regionale Matera sta portando avanti. Tutti noi siamo particolarmente felici, anche perchè l’incarico sarà ricoperto da un rappresentante del nostro Vallo di Diano. Complimenti all’assessore Matera“.

La speranza di un territorio è al centro del messaggio di auguri del Presidente della Comunità Montana. “Ci fa piacere – afferma Raffaele Accetta – questa nomina che dà prestigio al lavoro svolto da Corrado Matera, sia come amico che come assessore regionale. Non possiamo che esserne soddisfatti, perchè così il territorio potrà avere una nuova speranza e contare su un diverso impulso che mira allo sviluppo del turismo“.

Giungono anche dal sindaco di Teggiano le congratulazioni all’assessore concittadino. “Buon lavoro all’assessore Matera, – dichiara Michele Di Candia – siamo orgogliosi di averlo in questo Comitato permanente nazionale, perchè vuol dire che ha lavorato bene e noi gli auguriamo di continuare su questa strada“.

– Chiara Di Miele –

