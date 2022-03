Corpo Soccorso Emergency Basilicata si attiva per raccogliere farmaci per l’Ucraina

Corpo Soccorso Emergency Basilicata si è attivato per raccogliere dei farmaci sul territorio della Basilicata.

L’associazione è in contatto con il Dipartimento del Ministero dell’Interno rumeno che prenderà in carico le donazioni. Saranno dirottati nei campi profughi che si stanno attrezzando nelle città di Suceava e Iasi in Romania.

“In questo momento storico abbiamo bisogno di piccoli grandi gesti” affermano i componenti dell’associazione che, inoltre, invitano i cittadini lucani a sostenere questa iniziativa. Si parte il 4 marzo da Rionero in Vulture.

L’associazione ringrazia le numerose farmacie che hanno aderito a questo progetto.