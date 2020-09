Coronaviurs. Nuovo tampone positivo a Lauria

C’è un nuovo caso positivo al Covid-19 a Lauria.

A comunicarlo è la task force della Regione Basilicata, che ieri, 18 settembre, ha processato 634 tamponi per la ricerca di contagio da Coronavirus, di cui 3 sono risultati positivi.

Per gli altri due casi si tratta di una persona residente a Matera e una residente in Emilia Romagna ma in isolamento in Basilicata.

“La persona risultata positiva è stata in un cantiere nella vicina Campania dove si è registrata una positività – afferma il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia -. è in isolamento, così come i contatti stretti già sottoposti a tampone ed il cui esito è negativo. In vista del periodo autunnale e per un ritorno alla normalità, che non può prescindere dallo svolgimento delle attività quotidiane, abbiamo la necessità di gestire nel miglior modo possibile situazioni simili, a cui può esser esposto potenzialmente ogni contesto. Come continuo a ripetere manteniamo la calma e rispettiamo quelle poche regole fondamentali per il contenimento del contagio. Ce la faremo se riusciremo ad essere una comunità coesa e solidale“.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 90. Di questi 84 sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 66.518 tamponi, di cui 65.853 risultati negativi.

– Paola Federico –