Coronavirus. Primo tampone positivo a San Gregorio Magno

Primo caso di Coronavirus a San Gregorio Magno.

Si tratta di una persona giunta dal Nord Italia e che ha da subito rispettato la quarantena. Tutti i familiari saranno sottoposti al tampone per il Covid-19.

“In questo momento il pensiero va a questo nostro concittadino – afferma il sindaco Nicola Padula -. Sta bene e da parte nostra va l’augurio sincero di una completa e pronta guarigione nel più breve tempo possibile. Questo virus non risparmia nessuno, non illudiamoci. Se non rispettiamo le regole il rischio di contagio è alto. Restiamo a casa e usciamo solo per motivi di urgenza. Solo così possiamo debellare questo virus“.

– Paola Federico –