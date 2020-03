Coronavirus. Positivo il tampone effettuato su una donna ricoverata all’ospedale di Eboli

Ha dato risultato positivo il tampone effettuato su una donna ricoverata nella giornata di ieri all’ospedale di Eboli.

Il risultato è giunto oggi pomeriggio dall’ospedale Cotugno di Napoli, così come da prassi per tutti i tamponi effettuati negli ospedali della Campania. La donna, un’anziana di Pompei, prima di giungere nel presidio ospedaliero ebolitano era stata ricoverata per altri motivi presso il Campolongo Hospital.

Poi i sintomi che hanno fatto pensare ad un contagio da Covid-19. I risultati del tampone hanno confermato il sospetto dei sanitari. Subito è scattata la profilassi degli ambienti in cui è stata ricoverata la paziente che adesso dovrà essere trasferita presso l’ospedale Cotugno.

Nel frattempo l’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 47 tamponi. Sette di questi sono risultati positivi. Si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In totale sono 57 i positivi al Coronavirus in Campania, tra cui vi è un paziente guarito e dimesso.

– Chiara Di Miele –