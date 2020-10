Coronavirus, nuovi positivi ad Agropoli. Tra questi anche due persone contagiate in un ospedale del Napoletano

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola annuncia 4 nuovi casi di positività al Covid-19 di cui l’ASL Salerno lo ha informato questa mattina. “Vengono fuori dalla catena di contatti, parzialmente analizzati, del nostro concittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre” spiega.

Nella serata di ieri Coppola aveva dato la notizia di altri due casi di positività. Si tratta di due cittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che si sono recati alcuni giorni fa presso una struttura ospedaliera nel Napoletano. Sottoposti al tampone in ingresso, lo stesso è risultato negativo. Purtroppo durante la permanenza hanno contratto il virus.

“Essendo asintomatici – afferma il Sindaco – stanno lasciando l’ospedale e si recheranno in un’abitazione ad Agropoli per osservare il periodo di isolamento. Quindi chiariamo che non hanno avuto alcun contatto ad Agropoli, componenti della famiglia compresi e quindi non c’è alcuna catena di contatti da costruire, riferibile alla nostra città“.

– Chiara Di Miele –