Coronavirus, il Governatore De Luca inaugura l’ospedale modulare del “Ruggi” di Salerno

È stato inaugurato questa mattina l’ospedale modulare del “Ruggi” di Salerno per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Si tratta di una struttura che si occuperà dei casi più gravi di Covid-19. Saranno 24 infatti i posti letto attrezzati per la Terapia Intensiva.

Entro la metà di maggio dovrebbe partire, inoltre, il graduale ripristino delle attività ordinarie sospese a causa dell’emergenza con la ripresa dell’assistenza in day hospital e in regime di ricovero, così come per l’attività chirurgica programmata, fino ad arrivare alla riapertura degli ambulatori.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha svolto un sopralluogo per visionare l‘ultimazione dei lavori dopo l’inaugurazione.

Il Governatore ha sottolineato che in questa fase le Terapie Intensive si stanno svuotando ma è necessario essere prudenti per il prossimo autunno nel caso di un eventuale ritorno del virus.

– Claudia Monaco –