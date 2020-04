Coronavirus. Il comitato feste di San Pietro al Tanagro dona materiale al Centro Vaccinale di Sant’Arsenio

Il comitato feste di San Pietro al Tanagro, a nome di tutta la comunità, ha voluto far sentire la propria vicinanza al personale sanitario per l’immane lavoro profuso in questo periodo di emergenza data dal diffondersi del Coronavirus.

Ha, così, donato materiale utile al Poliambulatorio e al Centro Vaccinale di Sant’Arsenio e Sala Consilina.

Questa mattina Irene La Via, del comitato feste di San Pietro al Tanagro, ha consegnato al personale di Sant’Arsenio una fornitura di mascherine e di gel disinfettante mani, due saturimetri e un termoscanner.

E’ l’ennesima prova di solidarietà dei cittadini del Vallo di Diano nei confronti di medici, infermieri e di quanti operano nel settore sanitario. Un modo per dire grazie per quello che state facendo.

– Paola Federico –