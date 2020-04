Coronavirus e Malattia di Kawasaki, anomalo aumento nei bambini. Il dott. Guercio Nuzio: “Massima attenzione”

È allarme per l’aumento della Malattia di Kawasaki, una infiammazione che colpisce i bambini e che nelle ultime settimane sta registrando un notevole aumento in concomitanza con il Coronavirus.

Ne abbiamo parlato con il dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra dell’ospedale “Curto” di Polla e dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Cos’è la Malattia di Kawasaki attenzionata dai pediatri nelle ultime settimane?

Si tratta di una rara malattia infiammatoria dei vasi periferici di medio e piccolo calibro tipica dei bambini. E’ stata scoperta più di 50 anni fa dal Professore Kawasaki e da sempre nota ai pediatri e attenzionata perché può avere complicanze importanti. Va diagnosticata nel più breve tempo possibile per avviare rapidamente il trattamento.

Qual è il nesso riscontrato con il Coronavirus?

Nelle ultime settimane, in alcune zone endemiche tipo il Bergamasco, si è riscontrato un aumento di questa malattia in bambini che in buona percentuale erano positivi al Coronavirus.

Quali sono i sintomi?

I sintomi sono variegati e colpisce più organi ed apparati. C’è sempre una febbre che dura da 5 o più giorni. Poi, una serie di altre manifestazioni. Una linfonodomegalia cervicale, labbra e lingua con aspetto caratteristico. Presenta una temibile complicanza che è quella dell’aneurisma dei vasi coronarici che può essere fatale.

Ad un bambino affetto da questa malattia verrà effettuato automaticamente il tampone per il Coronavirus?

Il consiglio dato dalle principali società scientifiche italiane di pediatria è quello di non sottovalutare questa sindrome cercando di praticare anche, contestualmente, il tampone per il Coronavirus.

Come si cura?

La malattia è curabile attraverso una infusione endovenosa di immunoglobuline e ha un esito molto frequentemente positivo. In alcuni isolati casi può dare delle complicanze temibili.

Cosa può comportare la presenza del Coronavirus?

La presenza della positività al Coronavirus con Sindrome di Kawasaki non deve destare preoccupazione. Al momento è un dato di tipo osservazionale. Sono stati avviati degli studi che potrebbero giustificare l’eventuale azione di questo virus all’interno della malattia stessa.

Come bisogna comportarsi alla presenza di un caso sospetto?

In caso di Kawasaki è importante eseguire il tampone e avviare una sierologia. E’ necessario tenere gli occhi aperti anche se, ripeto, si tratta di dati osservazionali.

Qual è l’appello che vuole rivolgere?

Non bisogna trascurare segni e sintomi di ogni tipo in questo periodo nei bimbi. La febbre va attenzionata continuamente. Se diventa una febbre importante e non scende è necessario segnalare il tutto al pediatra curante. Non focalizziamoci solo su segni e sintomi di malattie respiratorie perché i bambini anche in questo periodo si ammalano in maniera importante. Si possono verificare chetoacidosi diabetiche, insufficienze renali acute, disidratazioni, diaree severe. E’ necessario che le mamme non trascurino nulla e comunichino tutto al pediatra.

