Coronavirus, 3 persone positive a Caggiano. Avevano partecipato al raduno religioso di Sala Consilina

Ci sono tre casi di contagio da Coronavirus anche a Caggiano. E’ arrivata la notizia della positività dei tamponi effettuati su persone che lo scorso 4 marzo hanno preso parte a una riunione spirituale tenutasi nella chiesa di San Rocco a Sala Consilina.

I tamponi sono stati esaminati dai laboratori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno.

“Da diverse ore stiamo ricostruendo tutti gli spostamenti effettuati dalle persone in questione e dai loro familiari, in modo da attuare le procedure preventive – dichiara il Sindaco Modesto Lamattina – Tutta la comunità si stringe intorno a queste persone e ai loro familiari, un abbraccio virtuale per mostrare vicinanza e rispetto per questo momento così delicato. Sono sicuro e fiducioso che tutti insieme, nel rispetto delle regole messe in atto per contenere il virus, sapremo affrontare con calma e serenità questa situazione, senza farci travolgere da panico e disinformazione. Ricordo a tutti di rimanere nelle proprie abitazioni e di rispettare le regole”.

– Rosanna Raimondo –