Poteva avere conseguenze peggiori quanto accaduto ieri sera lungo l’A2 del Mediterraneo tra Polla e Atena Lucana. Una donna all guida della sua auto ha imboccato l’autostrada contromano: con lei a bordo c’erano la figlioletta e altre due donne.

Lungo il tratto l’auto è stata avvistata da due carabinieri in servizio alla Stazione di Polla che in quel momento si trovavano di passaggio in A2.

Prontamente i militari hanno arrestato la marcia, sono scesi dall’auto di pattuglia e hanno fermato la vettura che procedeva nel senso opposto evitando incidenti con altri mezzi in transito.

Nel frattempo sono sopraggiunti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno proceduto a ricostruire quanto accaduto.

Alla conducente dell’auto, di origini straniere ma residente ad Avellino, i poliziotti hanno ritirato la patente di guida così come previsto dal Codice della Strada.

Un’azione sinergica tra i Carabinieri agli ordini del Capitano Veronica Pastori e i poliziotti della Stradale diretti dell’Ispettore Nicola Molinari che ha permesso di tutelare le donne e la bambina oltre agli altri utenti del trafficato tratto autostradale.