Controlli estivi. La Polizia intensifica l’attività a Battipaglia, Capaccio, Agropoli e Castellabate

Nell’ambito del rafforzamento dell’attività di controllo del territorio per la stagione estiva nelle principali località balneari della provincia di Salerno, la Polizia di Stato ha effettuato nello scorso fine settimana a Battipaglia, Capaccio, Agropoli e Castellabate una serie di controlli straordinari per la prevenzione dei reati in generale.

L’attività è stata svolta da pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia con l’ausilio di personale della Polizia di Stato di rinforzo per la stagione estiva ed il supporto di pattuglie delle Polizie Locali.

Gli agenti hanno effettuato numerosi posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 100 persone, di cui 7 con a carico precedenti penali e 12 stranieri.

Sono inoltre stati controllati 62 veicoli e motoveicoli ed elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 3 con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo dei veicoli risultati sprovvisti della copertura assicurativa.

