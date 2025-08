La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività poste in essere per prevenire l’aumento di fenomeni allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha notificato due provvedimenti emessi dal Questore di Potenza.

Il primo è stato emesso nei confronti di un esercizio commerciale etnico, ubicato nel centro di Potenza ed ha previsto la sospensione dell’attività per tre giorni, in quanto il gestore aveva venduto una bevanda alcolica ad un minore.

Il secondo è stato emesso nei confronti di un esercizio commerciale, situato in provincia di Potenza, comminando una sospensione di cinque giorni dell’attività.

Il provvedimento adottato scaturisce dai reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Potenza e dai Carabinieri, che hanno permesso di far emergere la frequentazione del locale da parte di pregiudicati di elevata pericolosità sociale ed il frequente disturbo arrecato alla quiete pubblica.

Continua a restare alta l’attenzione della Polizia di Stato in tutta la provincia in relazione ai controlli di Polizia Amministrativa, che continueranno al fine di prevenire condotte illecite e di garantire la sicurezza dei cittadini.