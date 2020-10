Controlli anti-Covid a Salerno. Sanzionate 61 persone trovate in pubblico senza mascherina

Anche in questa settimana è proseguita l’attività di controllo finalizzata a contenere la diffusione del Covid-19 posta in essere, in maniera sinergica, dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Municipali, in esecuzione di quanto emerso nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale, presiedute dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, e disposto dal Questore di Salerno Maurizio Ficarra.

L’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali e Provinciale, in particolare nelle serate di venerdì e sabato, primo weekend dopo l’emissione della ordinanza 77 del Presidente della Regione Campania (prevede la chiusura dei bar o locali similari alle ore 23 dalla domenica al giovedì e alle ore 24 il venerdì e sabato e per i ristoranti l’obbligo di far accedere clienti non oltre le ore 23 per l’intera settimana) ha consentito di identificare 441 persone, controllare 194 autoveicoli e 108 esercizi commerciali ed elevare 35 verbali ai sensi del Codice della Strada, mentre sono state denunciate due persone ai sensi dell’art. 10 c. 2 D.L. 14/2017 (Daspo urbano).

Il personale impiegato ha riscontrato, in alcuni casi, la mancata osservanza delle prescrizioni ed ha contravvenzionato 61 persone per il mancato uso delle mascherine e 8 esercizi commerciali per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del virus.

– Chiara Di Miele –