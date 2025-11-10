Truffa sventata a Satriano di Lucania.

Un intervento rapido e coordinato ha permesso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza di rispondere in maniera tempestiva alla segnalazione di un pensionato di Satriano di Lucania sventando una complessa truffa telematica e recuperando integralmente la somma di 76.500 euro che gli era stata sottratta con un abile raggiro.

Il fatto è emerso a seguito della denuncia sporta all’inizio del weekend: la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alla Polizia di Stato che raggirandolo abilmente l’aveva indotto a effettuare due bonifici bancari istantanei per quell’importante somma.

Sebbene le transazioni fossero state avviate e le somme fossero già giunte presso l’istituto di credito ricevente, è stato impedito che i fondi venissero accreditati e resi disponibili ai truffatori.

Il successo dell’operazione è dovuto ad un articolato quanto collaudato sistema di intervento diretto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza e da quelli della Stazione di Satriano di Lucania e dalla professionalità dell’operatore di Centrale del Comando Provinciale di Potenza che, dopo aver ricevuto e analizzato la chiamata di emergenza, ha saputo coordinare con rapidità eccezionale le forze in campo, rintracciare immediatamente l’istituto di credito ricevente i fondi allertandone in prima battuta il direttore e permettendo così lo svolgimento delle necessarie pratiche per bloccare l’accredito definitivo delle somme.

Cooperazione e coordinamento che, in poche ore, hanno permesso all’istituto bancario di intervenire con grande spirito di collaborazione ed altrettanta professionalità congelando l’importo e consentendone così l’integrale restituzione alla vittima.

Le indagini per l’identificazione e la cattura degli autori della truffa sono in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Potenza.

Una storia a lieto fine che costituisce la chiara dimostrazione di quanto sia importante la tempestività nella segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 e la sinergia tra i cittadini e le Forze dell’Ordine.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce l’appello a tutti i cittadini a diffidare da richieste sospette di denaro o dati personali e a contattare sempre e immediatamente il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgersi alle Stazioni Carabinieri sul territorio, senza alcuna esitazione o remora e anche solo in caso di dubbio.