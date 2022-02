Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro. Nuovi investimenti irrigui in arrivo con i fondi del PNRR

Si è svolta nella mattinata di oggi un’importante riunione con la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole per gli “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 (M2C4)”.

Scopo della riunione era quello di fare il punto della situazione sui progetti ammessi a finanziamento da parte del Ministero con i fondi del PNRR. Due i Consorzi di Bonifica campani inseriti nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento con il decreto ministeriale numero 4909962 del 30 settembre: quello del Vallo di Diano e Tanagro ed il Destra Sele.

Per quanto riguarda il Consorzio del Vallo di Diano e Tanagro si tratta del progetto relativo ai “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui alimentati con reti in pressione”. Un progetto esecutivo e cantierabile, approvato e ammesso a finanziamento per l’importo di 6.349.342 euro.

“Grazie al finanziamento in arrivo con i fondi del PNRR – afferma il Presidente Beniamino Curcio – avremo la possibilità, come Consorzio, di rendere più efficiente il servizio irriguo nei comprensori attrezzati di Padula, Sassano, Buonabitacolo, Montesano, Sala Consilina e Teggiano. Il progetto, infatti, contempla una serie di investimenti finalizzati all’ammodernamento degli impianti anche attraverso l’introduzione di tecnologie di controllo innovative in maniera da perseguire obiettivi di riduzione dei consumi idrici e del fabbisogno di energia e, al tempo stesso, di riduzione dei costi gestionali con benefici diretti per le nostre aziende agricole”.

All’incontro, tenutosi per via telematica, hanno partecipato anche il Direttore Generale del Consorzio e l’ingegnere Macellaro, che si sono occupati del progetto, ai quali va il ringraziamento di Curcio per “l’impegno straordinario che, assieme all’intera struttura dell’Ente, stanno profondendo nell’attività di programmazione e progettazione più in generale”. Presenti all’incontro anche i funzionari della Regione Campania oltre ai tecnici del Consorzio Destra Sele.

“Durante l’incontro ci è stato riferito dal Ministero che per il nostro progetto non vi è alcun problema e che si potrà, pertanto, procedere all’emissione del decreto di finanziamento – ha garantito Curcio – Durante la riunione si è parlato anche delle modalità attuative che regolano la fase dell’appalto e dell’esecuzione degli interventi e quindi della tempistica stringente che bisognerà necessariamente osservare ai fini dell’utilizzo dei fondi del PNRR. E’ stato infatti precisato che non sono ammesse deroghe o proroghe né con riferimento ai termini di aggiudicazione né con riferimento alla data di ultimazione delle opere finanziate. Ovviamente, come Consorzio ci stiamo già attrezzando per questo nuovo corso dettato dal PNRR, consapevoli dell’importanza del finanziamento e delle opere che si andranno a realizzare e consapevoli che non ci possiamo permettere il lusso di sprecare occasioni così straordinarie come quelle offerte dai fondi del PNRR. Sicuramente riusciremo a raccogliere la sfida e a centrare gli obiettivi, grazie ai diversi progetti di cui ci siamo dotati in questi ultimi tre anni”.