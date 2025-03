Nei giorni scorsi si sono svolti il Consiglio Generale Cisl Fp Salerno e il Consiglio Generale Cisl Fp Campania dove sono stati riconfermati il Segretario Generale CISL FP Salerno Miro Amatruda e il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta.

Grande riconoscimento per il comparto sanità nel Vallo di Diano: Antonio Cervone è stato nominato nel Consiglio Provinciale dell’Organizzazione Sindacale e Giuseppe Procaccio invece nel Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica Regione Campania.

“Grande soddisfazione per le due nomine – è il commento del Segretario Aziendale Cisl Fp Vallo di Diano Vincenzina Cirigliano – che premiano non solo due dei nostri rappresentanti sindacali sul territorio valdianese, ma anche il lavoro proficuo e costante di tutta l’organizzazione sindacale a tutela della sanità nel nostro territorio e dei lavoratori del comparto”.

“Si rafforza così una forte presenza sul territorio di Dirigenti sindacali che saranno impegnati in prima linea nelle prossime elezioni RSU per l’ASL Salerno – afferma Antonio Cervone – frutto di un impegno costante a tutela dei lavoratori della sanità del Vallo Di Diano. I numeri di associati è in continua crescita, segno tangibile che stiamo lavorando bene e abbiamo presentato una squadra di persone capaci e competenti che sapranno sicuramente dare un contributo importante a questo nuovo appuntamento”.

“Ringrazio il Segretario Generale Cisl Fp di Salerno Miro Amatruda, il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta e il Coordinatore Area Sud Lorenzo Conte per la fiducia e la stima nei nostri riguardi e specialmente per aver dato un riconoscimento e una rappresentanza importante al nostro territorio – ha sottolineato Giuseppe Procaccio, neoeletto in Consiglio Generale CISL FP Campania -. C’è bisogno di rafforzare la nostra proposta mirata a contrastare la deriva in corso, che vede una sanità pubblica sempre più debole nonché garantire che le richieste dei lavoratori siano ascoltate e che le loro aspettative siano rappresentate nelle sedi appropriate”.

Per le prossime elezioni alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, previste ad aprile, il Vallo di Diano candida anche gli uscenti Gianfranco Climaco e Luigi D’Alessio oltre ai nuovi aspiranti Anna Mara Criscio, Assunta Grippo, Giuseppe La Manna e Teresa Tortorella.