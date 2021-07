Confindustria Salerno incontra l’Ambasciatore del Messico. “Estendere i legami tra i due Paesi”

Oggi il Consiglio Generale di Confindustria Salerno ha incontrato l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Garcia de Alba.

L’iniziativa è stata promossa dalla Vice Presidente di Confindustria Salerno con delega all’Internazionalizzazione, Stefania Rinaldi unitamente a Letizia Magaldi, componente del Consiglio Generale di Confindustria Salerno, recentemente nominata Presidente dell’Associazione Economica del Messico in Italia.

L’incontro è finalizzato ad intraprendere relazioni per allargare i rapporti tra Italia e Messico coinvolgendo il tessuto imprenditoriale e a verificare le possibili azioni comuni allo scopo di consolidare ed estendere i legami industriali, commerciali, culturali, turistici e scientifici tra i due Paesi.

Seguirà la realizzazione, nel prossimo autunno, di un seminario di approfondimento sulle potenzialità dell’economia messicana e le opportunità per le imprese locali.

“Ringrazio l’Ambasciatore S.E. Carlos Garcia de Alba e le promotrici di questo incontro – ha sottolineato il Presidente Antonio Ferraioli – Confindustria Salerno prosegue la serie di iniziative istituzionali con i rappresentanti delle Ambasciate, ritenendole un’importante occasione per uno scambio di conoscenze ed informazioni utili anche a facilitare i rapporti commerciali e culturali. Auspico che l’incontro di oggi sia foriero di nuovi ed interessanti rapporti economici tra le aziende della nostra provincia e le imprese messicane”.

“Il Messico – ha affermato Stefania Rinaldi – costituisce un mercato di riferimento interessante per le aziende del nostro territorio. Molti sono i settori in cui è possibile sviluppare relazioni commerciali a partire dall’energia alle infrastrutture, all’alimentare, al turismo, alla siderurgia, compreso automotive ed aerospaziale. E alla luce del recente ‘global agreement UE – Messico’ risulta particolarmente importante avviare un dialogo proficuo con i rappresentanti dell’Ambasciata”.

“Il Messico è la 15esima economia mondiale per PIL, è una piattaforma logistica mondiale, tramite 14 Accordi di libero scambio con le principali economie del mondo in Stati Uniti, Canada, Europa e Asia – ha dichiarato Letizia Magaldi – lo scorso 1° Luglio è entrato in vigore l’accordo di libero scambio Stati Uniti, Messico e Canada, rinforzando il Nafta. In questo contesto, le relazioni economiche tra Italia e Messico, già particolarmente solide, presentano potenzialità di sviluppo molto grandi. L’Associazione economica del Messico ha l’obiettivo di consolidare la rete e supportare lo sviluppo degli scambi commerciali, turistici e culturali e la Campania con le sue importanti aziende e istituzioni ha tutte le caratteristiche per conquistare un ruolo da protagonista”.