La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, avvia il nuovo anno con tanti servizi dedicati alle imprese e ai cittadini.

Di seguito tutti i campi di interesse:

Bando Isi Inail , fino a 130mila euro a fondo perduto per chi investe in sicurezza sui luoghi di lavoro.

, fino a 130mila euro a fondo perduto per chi investe in sicurezza sui luoghi di lavoro. Tirocini GOL , con contributo Regione Campania di 500 euro al mese fino al 30 giugno.

, con contributo Regione Campania di 500 euro al mese fino al 30 giugno. Nuovo servizio Rentri , dalla registrazione sul portale al rilascio gestionale per la tenuta Rentri.

, dalla registrazione sul portale al rilascio gestionale per la tenuta Rentri. Nuovo credito di imposta Zes per investimenti in attrezzature, macchinari e opere murarie realizzati dal primo gennaio al 31 dicembre.

per investimenti in attrezzature, macchinari e opere murarie realizzati dal primo gennaio al 31 dicembre. Bando turismo Regione Campania fino a 100mila con il 75% a fondo perduto per investimenti in digitale, sostenibilità e innovazione settore alberghiero, con almeno 2 anni di vita e bilanci depositati

fino a 100mila con il 75% a fondo perduto per investimenti in digitale, sostenibilità e innovazione settore alberghiero, con almeno 2 anni di vita e bilanci depositati Nuovo Resto Al Sud 2.0 per avviare e attivare nuove attività per persone disoccupate dai 18 ai 35 anni

per avviare e attivare nuove attività per persone disoccupate dai 18 ai 35 anni Rating di legalità (fondamentale per i bandi pubblici e sostenibilità) – sconto del 20% per chi lo richiede nel mese di gennaio

(fondamentale per i bandi pubblici e sostenibilità) – sconto del 20% per chi lo richiede nel mese di gennaio Registrazione Marchio nazionale e europeo con ricerca di anteriorità

con ricerca di anteriorità Conciliazione del lavoro sia in costanza che in chiusura di rapporto di lavoro

“Siamo sempre al fianco delle imprese e dei cittadini del territorio – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino –. L’obiettivo della nostra attività di consulenza e assistenza è quello di facilitare e sostenere il lavoro dei nostri imprenditori, così da contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.