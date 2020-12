Confesercenti Vallo di Diano. Anche a dicembre i preziosi servizi dello Sportello della Camera di Commercio

Sono numerosi e importanti i servizi offerti dallo Sportello della Camera di Commercio presso Confesercenti Vallo di Diano con sede a Sala Consilina (vicino alla Filiale della Banca Monte Pruno).

Visure camerali (ordinarie e storiche), certificati camerali (anche con dicitura di mancanza di procedure concorsuali in corso), firme digitali – CNS (Smart Card – Token), visure protesti, schede persone, stampa di atti e bilanci, carte tachigrafiche aziendali e conducente, vidimazione carico e scarico rifiuti.

“I nostri uffici Confesercenti, con lo sportello della Camera di Commercio, non chiudono nel mese di dicembre – spiega il presidente Maria Antonietta Aquino -. Saremo presenti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, per poter erogare i servizi dello sportello della Camera di Commercio: visure camerali, certificati, atti e bilanci, rilascio carte tachigrafiche, vidimazione registri e firme digitali sia con Smart card che con pennetta Usb. E la novità del mese di dicembre: i nostri uffici possono emettere anche lo SPID INFOCERT per l’identificazione digitale. Come sempre cerchiamo di dare un servizio costante e continuativo per non creare disagio ai cittadini del territorio del Vallo di Diano e non solo e alle imprese di questo territorio. Come dico da sempre ‘Noi ci siamo e continueremo ad esserci per voi“.

– redazione –