Il percorso di conversione del DL Fiscale n. 38/2026 compie un passo decisivo: il Senato ha approvato il testo, ora atteso alla Camera per il via libera definitivo entro il 26 maggio. Tra le misure più rilevanti spiccano quelle dedicate al Concordato Preventivo Biennale (CPB), che interviene su scadenze, soglie ISA e criteri di determinazione del reddito concordatario.

Proroga dell’adesione: più tempo fino al 31 ottobre

La prima novità è semplice ma strategica: l’adesione al CPB 2026‑2027 slitta al 31 ottobre, allineandosi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un mese in più, dunque, per valutare la convenienza del patto con il Fisco e analizzare gli effetti delle nuove regole.

Nuove soglie per i contribuenti con punteggi ISA più bassi

Il cuore della riforma riguarda l’articolo 9, comma 3‑bis del D.Lgs 13/2024, che disciplina i limiti di incremento del reddito proposto nel CPB in base al punteggio ISA.

La normativa vigente prevede già tre fasce:

10% per punteggio ISA pari a 10

per punteggio ISA 15% per punteggio tra 9 e 10

per punteggio 25% per punteggio superiore a 8 e inferiore a 9

Se la proposta così calcolata risulta comunque inferiore ai valori settoriali previsti dalla metodologia CPB, le limitazioni non si applicano.

Il nuovo testo introduce ora due ulteriori scaglioni destinati ai contribuenti con livelli di affidabilità più bassi:

30% per punteggio ISA da 6 a 7,99

per punteggio ISA 35% per punteggio ISA da 1 a 5,99

Un ampliamento significativo, che rende il meccanismo più graduale e coerente con il livello di rischio fiscale attribuito dal sistema ISA. Queste nuove soglie saranno operative già per il CPB 2026‑2027.

Reddito d’impresa e iper‑ammortamento: cosa cambia

Il decreto interviene anche sulla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini del CPB, includendo la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing legata all’iper‑ammortamento.

Questa maggiorazione:

va considerata in fase di compilazione del modello CPB

rileva anche nei periodi di efficacia del concordato, incidendo sul reddito CPB rettificato

Poiché l’iper‑ammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, gli effetti pratici si vedranno a partire dal periodo d’imposta 2026, con impatto sulla dichiarazione Redditi 2027.

Software CPB: rilascio posticipato al 15 maggio

Il pacchetto di modifiche comprende anche il differimento del termine per il rilascio del software applicativo CPB: dal 15 aprile al 15 maggio. Un adeguamento necessario per recepire le novità normative e garantire un’applicazione coerente dei nuovi criteri.

Un CPB più calibrato e più selettivo

La combinazione di proroga, nuove soglie ISA e aggiornamenti tecnici rende il CPB 2026‑2027 uno strumento più calibrato e selettivo. L’obiettivo è duplice: ampliare la platea potenziale, ma allo stesso tempo modulare l’impegno richiesto in base al livello di affidabilità fiscale del contribuente.