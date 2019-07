Coltiva marijuana in una serra allestita vicino casa. Arrestato 33enne ad Agropoli

Ulteriore significativo risultato dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, nell’attività finalizzata a stroncare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio cilentano.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 33enne residente ad Agropoli ma di origini partenopee colto in flagranza del reato di coltivazione di cannabis e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare eseguita dai militari ha permesso di ritrovare circa 50 grammi di marijuana essiccata e svariati semi della stessa sostanza, un proiettile per carabina detenuto illegalmente e 10 piante di canapa indica in piena infiorescenza invasate e poste a dimora in un terreno vicino all’abitazione dove era stata creata una vera e propria serra per la coltivazione.

L’arrestato, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stato accompagnato presso la propria abitazione ai domiciliari.

La droga è stata sequestrata e sarà inviata al Laboratorio per l’Analisi di Sostanze Stupefacenti per verificare quante dosi sarebbero state ricavate.

Continuano gli accertamenti per riscontare la presenza di complici e le dimensioni del fenomeno dell’attività in tutta l’area.

– Chiara Di Miele –