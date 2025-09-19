Sorpreso con una coltivazione di marijuana nel Golfo di Policastro, scatta l‘arresto.

È quanto accaduto nei giorni scorsi. Un 50enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia, agli ordini del Luogotenente Carica Speciale Pino Bosco.

L’uomo aveva una vera e propria piantagione con decine di piante che una volta essiccate avrebbero fruttato alcune migliaia di euro.

Fondamentale il lavoro dei militari che da tempo tenevano d’occhio il responsabile, per il quale è scattato l’arresto per coltivazione ai fini di spaccio.

Il 50enne, incensurato, è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le piante sono state sequestrate.