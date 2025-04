Ladri in azione nella notte ad Oliveto Citra.

Quattro persone con il volto travisato hanno fatto esplodere con tre ordigni lo sportello del bancomat di una Banca, rompendolo e riuscendo a portare via il denaro contenuto all’interno.

Il bottino ammonterebbe a circa 60mila euro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Greta Gentili, che hanno dato il via alle indagini del caso.

Nella notte è stato danneggiato anche il bancomat di un istituto di credito che si trova in via Annia a Polla. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda: sembrerebbe infatti essere stata avvistata l’auto che ha agito anche ad Oliveto Citra. Fortunatamente in questo caso il colpo non è stato messo a segno e i ladri si sono dati alla fuga grazie all’attivazione del sistema di allarme.