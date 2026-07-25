Colletta a sostegno del Venezuela. Domani raccolta delle offerte nella Parrocchia di San Rufo
E’ in corso la colletta nazionale per le popolazioni del Venezuela.
Domenica 26 luglio, durante tutte le Sante Messe nella Parrocchia “Santa Maria Maggiore” di San Rufo, si terrà la raccolta delle offerte a favore delle popolazioni del Venezuela.
Un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza e tante comunità del Vallo di Diano si stanno mostrando solidali alla popolazione colpita dal forte sisma.