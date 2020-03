Claudio Santamaria e Francesca Barra con Casa Surace nel Vallo di Diano per “Celebrity Hunted”

Il Vallo di Diano protagonista su Amazon Prime Video nel reality show “Celebrity Hunted” grazie al supporto dei ragazzi di Casa Surace che hanno ospitato a Sala Consilina i vip “fuggitivi” Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Le riprese sono state girate a settembre dello scorso anno, al centro dello show una missione: per due settimane otto personaggi famosi dovranno riuscire a non farsi catturare da un pool di investigatori guidato da Alfredo Mantici, ex Capo analisi strategiche dei Servizi segreti.

A disposizione soltanto un telefono cellulare senza connessione internet e un bancomat da cui potranno prelevare solo 70 euro al giorno.ù

L’attore Santamaria e sua moglie, la giornalista Francesca Barra, dopo essere partiti da Napoli, per non farsi acciuffare fuggono a Sala Consilina grazie all’aiuto dei componenti di Casa Surace.

Nel Vallo di Diano sono così ospiti dell’amata e simpatica Nonna Rosetta e, ovviamente, non possono non condividere con lei e gli amici valdianesi i piaceri della tavola del Sud.

Ad offrirgli alloggio, però, anche le amiche di Nonna Rosetta, due signore di Padula che così conducono Santamaria e Barra nell’incantevole paese a cui fa da scenario la Certosa di San Lorenzo.

