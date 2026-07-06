Roberto Fico è tra i primi 10 presidenti di Regione più apprezzati d’Italia.

È quanto emerge dal Governance Poll 2026, l’indagine realizzata dall’Istituto Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il livello di consenso dei presidenti italiani.

Il presidente della Regione Campania si colloca al decimo posto, a pari merito con il presidente delle Marche Francesco Acquaroli ottenendo un indice di gradimento del 55%.

La classifica è guidata dal Presidente della Puglia Antonio Decaro che raggiunge il 66% dei consensi. Alle sue spalle si piazzano il presidente del Veneto Alberto Stefani con il 65% e quello del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 64%.

Al nono posto, invece, c’è il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Fico è stato eletto lo scorso autunno e ha ottenuto un consenso tra gli intervistati del 55% (-5,6%) di poco superiore al 54,5% che il suo predecessore Vincenzo De Luca ottenne nel Governance poll del 2025.

Il Governance Poll misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socio economiche locali.