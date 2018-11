Cisl Salerno contraria alla chiusura dei Punti Nascita a Polla e Sapri. Ceres: “Vicini alle comunità”

“No alla chiusura dei Punti Nascita degli ospedali di Polla e Sapri”. Con queste parole anche la Cisl Salerno si schiera al fianco dei cittadini del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, impegnati in questi giorni in una battaglia per tutelare il proprio diritto alla salute.

Infatti la Regione Campania ha deciso di chiudere i Punti Nascita perché il volume di attività è inferiore ai 500 parti annui e non è stata accolta la deroga.

“Insieme alla nostra sigla di categoria seguiamo con attenzione la vicenda. Siamo vicini alle comunità interessate e sosteniamo la mobilitazione popolare promossa dalle istituzioni locali – ha dichiarato Gerardo Ceres, segretario generale del sindacato –Siamo contrari alla chiusura delle strutture di Polla e Sapri”.

– Annamaria Lotierzo –