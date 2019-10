#365abbracci – missione sorriso è il titolo del calendario 2020 dell’associazione Linfoamici che è stato presentato in anteprima a Cinecittá World.

Tantissimi i beniamini del mondo dello spettacolo che hanno deciso di prestare la propria immagine al progetto e di sostenere la mission dei Linfoamici, che è quella di aiutare e sostenere i piccoli pazienti malati di linfoma e le loro famiglie, diffondendo l’importanza delle donazioni di midollo osseo e sangue e far capire a quante più persone possibili che il cancro non è contagioso mentre l’amore sì.

Il calendario porta la firma del rinomato fotografo Gianluca Saragò, che ambientando in stile western ha dato vita al calendario BANG BANG e per l’occasione ha realizzato dei bellissimi scatti proprio nel far west del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, che hanno come protagonisti 12 bambini sopravvissuti al linfoma e alla leucemia, tenuti per mano da 12 personaggi dello spettacolo: Paolo Bonolis, Laura Torrisi, Samantha De Grenet, Raf e Gabriella Labate, Walter Nudo, Matt e Bise, Stash, Justine Mattera,Martin Castrogiovanni, Matilde Brandi, Valeria Marini, Enrico Brignano.

Alla conferenza stampa, oltre ai principali protagonisti del calendario, Valeria Marini e Martin Castrogiovanni hanno preso parte Alessandra Basso del reparto di Oncoematologia Pediatrica Bambino Gesù di Roma, Cecilia Sponza, mamma Leonardo, Sara Pifferi, Todis, Stefano Cigarini, amministratore delegato Cinecittà world, Anna Milici, presidente Linfoamici, Gianluca Saragò, fotografo.

Lo scopo del calendario, oltre a quello di raccogliere fondi per le attività in corsia, è quello di dare un forte messaggio di speranza a chi sta lottando contro le oncologie ematologiche. Per ulteriori informazioni sull’associazione www.linfoamici.it .

– redazione –