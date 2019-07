“Cilento” nel nome dell’Aeroporto di Salerno. De Luca scettico sulla proposta del Parco Nazionale

“Aeroporto Cilento? E poi aggiungiamo Vallo di Diano, Valle dell’Irno, Caselle in Pittari, Golfo di Policastro. Poi arriveranno quelli di Nocera. Perché noi no? Siamo più numerosi“. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso in merito alla proposta avanzata dal Presidente del Parco Nazionale, del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, di inserire la parola “Cilento” nel nome dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

Il governatore campano, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, ha mostrato poca convinzione verso la proposta nel corso di un incontro che si è tenuto nel weekend all’Oasi Alento.

“Penso a cosa direbbero, ad esempio, i cittadini di Nocera – ha continuato De Luca – . Mi appassiona di più l’idea di rendere lo scalo accessibile da ogni parte della provincia entro 30 minuti. Dobbiamo prepararci a una vera e propria rivoluzione per l’economia turistica della zona, perché con il potenziamento del Salerno-Costa d’Amalfi arriveranno, in 5 anni, quasi 5 milioni di viaggiatori, con prospettive di sviluppo straordinarie ad ogni livello“.

Soltanto pochi giorni fa il Consiglio direttivo dell’Ente Parco ha approvato la delibera con cui si chiede alla società Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi S.p.A. di inserire nella denominazione dell’aeroporto anche il termine “Cilento”, in un’ottica di promozione e valorizzazione turistica dell’Area Protetta. “Sono certo che il Presidente De Luca non resterà insensibile alla nostra richiesta – aveva affermato in proposito Tommaso Pellegrino -, il nome ‘Cilento’, conosciuto in tutto il mondo, è un brand di grande impatto mediatico, turistico e culturale che rappresenterà un valore aggiunto alla denominazione di un aeroporto che siamo certi diventerà presto strategico per tutto il Sud Italia”.

– redazione –

Articolo correlato:

27/6/2019 – Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Il Parco Nazionale richiede di aggiungere la denominazione “Cilento”