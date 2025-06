Lutto nel Cilento per la morte di Padre Michele Vassallo, avvenuta questa mattina in ospedale dove era ricoverato a causa di una malattia.

Originario di Pollica, Padre Vassallo si è spento a 87 anni. Anziano del Rinnovamento Carismatico internazionale Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio, è stato fondatore dell’associazione “Servi di Cristo Vivo” e, seguace del predicatore Padre Emiliano Tardif e devoto del fondatore della congregazione delle Divine Vocazioni, San Giustino Russolillo, era conosciuto da fedeli e laici in tutto il mondo, che ha girato come vocazionista missionario e dove aveva svolto la sua opera di evangelizzazione.

Al suo ritorno in Italia Padre Vassallo ha fondato la rivista dei carismatici “La Voce”, nata dalla sua passione di trasmettere la Parola, missione che ha portato avanti durante tutto il suo cammino da testimone radicale del Vangelo. E’ stato una figura di riferimento per moltissimi fedeli ispirati dalla sua visione di Chiesa viva e aperta.

“La notizia della scomparsa del nostro amato Padre Michele Vassallo ha toccato profondamente tutti i fratelli e sorelle del Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Lo ricordiamo come ‘servo buono e fedele, pronto ora a ricevere la corona di gloria che il Signore gli ha preparato. Nel suo servizio instancabile, è stato un punto di riferimento forte per tutti i fratelli e sorelle del Rinnovamento Carismatico Cattolico Servi di Cristo Vivo. Uno strumento nelle mani di Dio, persona straordinaria, il suo ricordo resterà per sempre impresso nel cuore di tanti. Ora dal cielo, intercede per tutto i Servi di Cristo Vivo e per i Vocazionisti che ha amato e servito instancabilmente. Lo ricordiamo nella preghiera” scrivono in un messaggio di cordoglio i Servi di Cristo Vivo.

Il testamento spirituale di Padre Michele era che ognuno facesse celebrare una messa in suffragio della sua anima e che ognuno continui la propria opera di evangelizzazione come servo di Cristo Vivo.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa di Preghiera San Michele a Mercato Cilento, in via Roma 5, presso la chiesa della Madonna della Carmine, a partire dalle ore 18 di oggi. Gli orari di visita saranno dalle ore 9 alle 21 di sera fino a lunedì 16 giugno.

Nella giornata di lunedì, invece, alle ore 11 sarà celebrato il suo funerale nella stessa chiesa, dopodiché la salma sarà portata al cimitero di Pollica.