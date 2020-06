Chiusura serale del lungomare San Marco di Agropoli al traffico. Nel weekend il primo test

Sabato 20 e domenica 21 giugno parte il primo test della pedonalizzazione serale del lungomare San Marco ad Agropoli. Si tratta di una scelta operata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, che nelle scorse settimane si è confrontato anche con gli esercenti presenti sul tratto che verrà interessato dalla chiusura al traffico veicolare, ovvero quello compreso tra via Pasquale Voso e via Della Lanterna.

Si tratta di una prova che viene effettuata in un momento ancora tranquillo della stagione turistica per poter avere tutto il tempo per apporre eventuali modifiche o correzioni. In funzione della chiusura, attiva dalle ore 20.00 alle 24.00, l’Area servizi di vigilanza, Polizia locale e Protezione civile ha emesso apposita ordinanza, a firma del Comandante della Polizia municipale, Maggiore Carmine Di Biasi. L’uscita consigliata per tutti i veicoli, provenienti sia da nord che da sud, è lo svincolo Agropoli Sud. Da qui sono facilmente raggiungibili i diversi parcheggi dislocati sul territorio comunale: ex campo sportivo Landolfi, viale Lazio, via Romanelli, Piazza Mediterraneo, via Largo Caruccio (antistante Eurospin), spazio adiacente impianto sportivo Guariglia, area mercatale. A ridosso dell’area pedonale sono disponibili i parcheggi di Piazza Gallo, via Bolivar, via San Felice, Scuola elementare via Selvi.

“Come avevamo annunciato – afferma il sindaco – faremo delle prove di chiusura serale del lungomare al traffico veicolare. Per comprendere se qualcosa funziona o meno bisogna quantomeno compiere una serie di prove per verificarne gli effetti. Sull’esempio del lungomare di Riccione, piuttosto che di Ostia, come di numerose altre località turistiche italiane ci accingiamo a fare quello che da tempo in molti pensano, ma che nessuno ha ancora attuato. Questa operazione consentirà, quale nota positiva, agli esercenti di poter implementare lo spazio all’esterno; l’effetto negativo potrebbe essere il traffico alle spalle del lungomare. Ma già di per sé percorrerlo nel periodo estivo porta ad impiegare anche mezz’ora, quindi se ci si impiegherà lo stesso tempo sulla viabilità alternativa, poco male. Ma lo valuteremo. In più però, e non credo sia di poco conto forniremo ai cittadini e ai turisti uno spazio in più dove passeggiare e da godere in piena tranquillità“.

Sarà tassativamente vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, nelle serate del 20 e 21 giugno (ore 20.00-24.00) su via San Marco (tratto compreso tra l’intersezione con via P. Voso e via Della Lanterna). Il transito sarà comunque consentito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

– Chiara Di Miele –