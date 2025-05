Successo travolgente per la XIV Festa dell’Asparago Selvatico a Roscigno Vecchia: gusto, tradizione e scoperta in un evento unico nel suo genere.

Un trionfo di sapori, cultura e partecipazione ha segnato la quattordicesima edizione della Festa dell’Asparago Selvatico, che si è conclusa ieri tra gli applausi e l’entusiasmo di migliaia di visitatori. La manifestazione, organizzata dall’associazione Terra Mia e dal Comune di Roscigno, con la collaborazione della Pro Loco Roscigno Vecchia APS, del Forum dei Giovani di Roscigno e della Banca Monte Pruno, ha nuovamente acceso i riflettori su uno dei borghi più affascinanti del Cilento.

La giornata conclusiva del primo maggio ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, trasformando il borgo abbandonato in un vivace crocevia di cultura, sapori autentici e spirito di comunità. Una festa che ha unito generazioni attirando famiglie, turisti, escursionisti e curiosi da tutta la regione.

Al centro dell’evento, come sempre, l’asparago selvatico, eccellenza del territorio e protagonista di un menù ricco e genuino, capace di raccontare l’anima contadina di queste terre. Dai gustosi antipasti con frittata, formaggio e pancetta, ai primi piatti di lasagne e cavatelli, fino allo spezzatino della tradizione, accompagnato dalle celebri “bruschettone dolci”, senza dimenticare il vino locale e l’acqua delle sorgenti cilentane.

Ma la festa non è stata solo gastronomia. Le visite guidate e le escursioni tra i vicoli e le piazze di Roscigno Vecchia hanno regalato ai partecipanti la possibilità di scoprire la bellezza sospesa nel tempo di questo borgo fantasma, oggi riconosciuto come museo a cielo aperto, dove le pietre raccontano storie e tradizioni di un passato che continua a vivere.

La giornata è stata allietata dalla Fanfara dei Bersaglieri “Campania Felix” e dal gruppo Ortganò Band. Alla giornata conclusiva hanno preso parte anche figure istituzionali di rilievo, tra cui il parlamentare Attilio Pierro e il Provveditore agli Studi di Salerno Mimì Minella, a testimonianza dell’importanza crescente che questa manifestazione ha assunto nel panorama degli eventi culturali e folkloristici della provincia.

La XIV Festa dell’Asparago Selvatico si conferma non solo come un appuntamento enogastronomico di grande richiamo, ma anche come un modello di promozione del territorio, capace di coniugare tradizione, turismo e valorizzazione dei borghi.

“E’ importante riproporre i nostri prodotti, incentivare l’agricoltura dei nostri terreni con l’imprenditoria giovanile e fare attrazione turistica – afferma l’onorevole Pierro – i turisti potranno conoscere tante altre bellezze del Cilento e Vallo di Diano portando così economia”.

Appuntamento, dunque, al prossimo anno: con più entusiasmo, più gusto e con Roscigno Vecchia sempre più cuore pulsante del Cilento da vivere e raccontare.