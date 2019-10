Si terrà domani, martedì 22 ottobre, alle ore 18, presso la Cappella dell’Università degli Studi di Salerno, un incontro tra la Diocesi di Teggiano-Policastro e i suoi giovani studenti.

Saranno presenti il Vescovo S.E. Mons. Antonio De Luca e il Direttore dell’Ufficio Pastorale Giovanile e Centro Ufficio Vocazioni, don Donato Ciro Varuzza.

Un momento che punta ad accogliere i giovani universitari, in particolare i fuori sede che iniziano il loro percorso di studio e che per questo motivo hanno dovuto lasciare le loro famiglie e le loro comunità cristiane di origine.

“L’obiettivo degli incontri – spiega don Donato – è quello di mantenere vivo il rapporto dei nostri giovani con il nostro territorio e la nostra Chiesa ma anche investire su di loro perché sono una risorsa importante. Attraverso una cammino interiore e relazionale i giovani sono invitati a riscoprirsi protagonisti del nostro tempo proprio come vuole Papa Francesco. Spesso vivere da fuori sede non è facile: c’è il rischio di sentirsi senza punti di riferimento e a volte anche soli. Il nostro è un gruppo di amici pronti ad accogliere e ad accompagnare in questi anni di formazione ma anche un gruppo organizzativo e propositivo. E’ aperto a tutti i giovani della Diocesi“.

Gli incontri saranno a cadenza mensile.

– Claudia Monaco –