Chi non ha mai sognato di volare? A Cinecittà World arriva FLY X, il paracadutismo indoor

Crescono le esperienze uniche a Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Volete diventare paracadutisti per un giorno? Da oggi a Roma si può! Il 3 agosto Cinecittà World inaugura FLY X, una cabina di volo di ultimissima generazione, un simulatore di caduta libera (Indoor skydiving) capace di far provare l’ebrezza del volo a chiunque, dai bambini di 4 anni, agli sportivi che potranno allenarsi in massima sicurezza.

FLY X è composto da un cilindro trasparente alto 9 metri, in cui i partecipanti volano liberi nello spazio, spinti da un flusso d’aria verticale a 280 km/h, provando la stessa sensazione di un lancio di paracadutismo outdoor da 4.500 metri di quota. L’esperienza dura circa un’ora, tra parte teorica, vestizione e 2 voli assistiti da esperti coach paracadutisti professionisti, ed è prenotabile solo dal sito www.cinecittaworld.it.

“Noi costruiamo sogni, Cinecittà World è, in fondo, una fabbrica di sogni – commenta l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini – ed uno dei sogni più antichi dell’uomo è il Volo. Quest’anno il parco ha inaugurato 2 attrazioni ispirate proprio a questo: a maggio abbiamo inaugurato Volarium – Il Cinema volante, l’unico flying teather esistente in Italia, ed oggi completiamo l’offerta di emozioni intense con Fly X”.

Con FLY X arrivano a 40 le attrazioni di Cinecittà World, che si sommano ai 6 spettacoli al giorno e alle 7 aree a tema, compreso il nuovissimo Regno del Ghiaccio, il primo snow park al coperto d’Italia con cinque attrazioni in un unico padiglione dove nevica tutto l’anno, per pattinare, guidare sul ghiaccio, lanciarsi con lo slittino, giocare a palle di neve e sfidare gli amici in divertenti discese senza dover indossare tute da sci e piumini.

Il paracadutismo indoor nasce negli USA negli anni 90, anche a causa degli alti costi per lanciarsi da un aereo, e conta oltre 9 milioni di flyers di tutto il mondo. È accessibile anche ai disabili perché garantisce un’esperienza adrenalinica ma in totale sicurezza. L’attrazione è realizzata da FLY X, azienda italiana che vanta nel suo team pluricampioni azzurri di paracadutismo indoor e outdoor e che punta ad espandersi anche oltreconfine.

– redazione –