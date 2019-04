“Chi ha inquinato deve pagare”. Legambiente interviene sulla vicenda del Centro Oli Viggiano

“Chi ha inquinato e chi non ha controllato deve pagare“. In una nota congiunta, Legambiente nazionale e della Basilicata insieme al circolo della Val d’Agri esprimono “la propria soddisfazione per l’applicazione della legge sugli ecoreati rispetto ai fatti gravi accaduti in Val d’Agri, che la stessa associazione ambientalista aveva denunciato con un esposto penale nel 2017 dopo le dichiarazioni di Eni sugli sversamenti di petrolio dal Centro Oli di Viaggiano“.

Come è noto, infatti, in seguito a indagini avviate in quell’anno, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, che ha coordinato le indagini, i Carabinieri del NOE di Potenza hanno arrestato il dirigente dell’Eni spa, all’epoca dei fatti responsabile del C.O.V.A. di Viggiano. Sono indagate altre 13 persone fisiche e una persona giuridica, l’Eni, per i reati di disastro, disastro ambientale, abuso d’ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale e altro.

“Siamo particolarmente soddisfatti che la magistratura e le Forze dell’Ordine si siano avvalse della legge 68/2015 che introduce nel codice penale i delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica, per fermare questa situazione del tutto inaccettabile in Val d’Agri – dichiara il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – Per il risanamento dal disastro ambientale contestato dalla Procura chiediamo anche il riconoscimento della responsabilità oggettiva della società Eni“.

“In vista del rinnovo decennale della concessione Val d’Agri occorre definire immediatamente una strategia d’uscita dal petrolio in Basilicata – aggiunge Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata – una liberazione graduale dall’arroganza delle società petrolifere di cui già si conosce la strada: la riconversione 100% rinnovabile del sistema energetico, con la dismissione graduale dei pozzi attivi e la transizione verso comparti produttivi moderni e sostenibili garantendo e incrementando i livelli occupazionali, la bonifica delle aree contaminate, il rafforzamento e il recupero di credibilità di un sistema di controllo e monitoraggio gestito dalla mano pubblica e un blocco immediato di qualsiasi ampliamento dei progetti di estrazione“.

