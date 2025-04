La celiachia è una malattia autoimmune causata dall’intolleranza al glutine. Colpisce l’1% della popolazione e può manifestarsi con sintomi intestinali (forma classica) o sistemici (forma atipica), tra cui segnali orali spesso sottovalutati.

Bisogna prestare attenzione ad anomali segnali lanciati dal cavo orale che potrebbero essere collegati alla celiachia: stomatite aftosa ricorrente, glossite atrofica e lingua a carta geografica, secchezza orale e alterazioni salivari, difetti permanenti dello smalto (simmetrici e bilaterali), ritardo nell’eruzione dentaria nei bambini, maggior rischio di carie o, paradossalmente, minor incidenza, grazie alla dieta, Lichen planus e dermatite erpetiforme.

Il cavo orale può lanciare il primo campanello d’allarme e la diagnosi di celiachia si conferma con test sierologici e biopsia intestinale.

