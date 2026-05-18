Questa mattina il Dirigente Nazionale del Nucleo di Polizia zoofila della Guardia Agroforestale Italiana Luigi Aliberti ha denunciato agli organi prepopsti, tra cui la Procura della Repubblica di Lagonegro, quello che viene considerato un pericolo per i cittadini di Sassano, cioè il transito anche nelle ore notturne di cavalli senza una guida che in mandria girano per il paese.

Gli animali vaganti rappresentano un rischio di incidenti stradali e quindi pericolo concreto per residenti e automobilisti, inoltre ricoprono di sterco le strade principali del paese.

“Questo dei cavalli vaganti è un fenomeno che si verifica ormai da anni e la Guardia Agroforestale italiana chiede misure urgenti sia per la sicurezza dei cittadini sia per il benessere degli stessi animali” fanno sapere dall’ente guidato a livello nazionale da Antonio D’Acunto e che sta sporgendo numerose denunce sui territori dove opera ogni giorno.