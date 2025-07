Attimi di paura ieri sera a Santa Maria di Castellabate, dove si è verificato un incidente all’interno di Villa Matarazzo.

Per cause da chiarire, un 16enne in vacanza nella località costiera cilentana è stato improvvisamente travolto da un muletto.

Il giovane è così rimasto incastrato sotto il mezzo che si è ribaltato: a lanciare l’allarme per far attivare i soccorsi sono stati alcuni coetanei. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli guidati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello e i sanitari del 118 che hanno liberato il 16enne.

Dopodiché, il malcapitato è stato condotto in ospedale a Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.

A far luce sulla vicenda i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Agropoli, giunti immediatamente sul luogo dell’accaduto.