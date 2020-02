Caso sospetto di Coronavirus all’ospedale di Eboli. Giovane di Capaccio Paestum in osservazione

Paura a Capaccio Paestum dove un giovane del posto, con sospetti sintomi da Coronavirus, si è recato all’ospedale di Eboli.

Il giovane è giunto al Pronto Soccorso ebolitano in compagnia di due amici. Tutti e tre hanno raccontato ai medici di essere di ritorno da Piacenza. I due compagni di viaggio, però, non presentavano sintomi.

Il ragazzo, invece, ha iniziato a non sentirsi bene. In breve tempo è scattato l’esame del caso da parte del personale sanitario. Attualmente non ha febbre e non è stato quindi trasferito al “Cotugno” di Napoli.

AGGIORNAMENTO: in mattinata, l’esito del tampone faringeo ha dato esito negativo.

– Claudia Monaco –