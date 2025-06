Si è tenuta oggi presso il Tribunale di Lagonegro una nuova udienza del processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato, avvenuta il 14 agosto 2022 in seguito ad un incidente stradale, dopo oltre un mese di agonia. Il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto condotta da un carabiniere all’ingresso di Policastro Bussentino, sulla Strada Statale 18.

A seguito della scorsa udienza durante la quale erano stati ascoltati il medico del Pronto Soccorso e il consulente delle parti civili che ha ricostruito la dinamica dello scontro e secondo cui la responsabilità era ascrivibile esclusivamente all’imputato, oggi toccava proprio a quest’ultimo essere ascoltato.

Il carabiniere, però, non si è sottoposto all’esame per esporre la sua versione dei fatti. E’ stato dunque ascoltato il consulente medico della difesa che ha sostenuto che la morte di Lorenzo Pio sarebbe da ricondurre a presunte negligenze dei sanitari che l’hanno tenuto in cura.

La famiglia di Lorenzo Pio Coronato è difesa dall’avvocato Rocco Colicigno.

La prossima udienza è prevista per il 9 luglio.

