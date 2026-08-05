Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga dal 7 al 24 agosto la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, senza nuovi o maggiori tributi.

Per lo stesso periodo la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

Inoltre, è prorogato al mese di agosto il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto.