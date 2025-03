Tra gli ospiti di “C’è posta per te”, il programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera su Canale 5, sono state protagoniste delle persone di Capaccio.

Serena, 44enne, ha deciso di inviare una lettera al suo ex fidanzato Carlo, 40enne, e a sua madre poiché riteneva che la fine della loro relazione fosse da addebitare alla signora. Nel corso della puntata Serena ha spiegato, anche attraverso la testimonianza dei messaggi, che Carlo temeva il giudizio della madre, a cui la 44enne non sarebbe mai piaciuta.

La relazione è durata circa due anni. Per un anno e mezzo Serena è stata ospite a casa della mamma di Carlo, insieme a lui. “Eravamo io mammeta e tu” così Serena descrive la convivenza e accusa Carlo di essere troppo legato alla madre tanto da farle ascoltare gli audio inviati dalla sua fidanzata.

Un giorno arriva la rottura: Carlo manda via di casa Serena. Passano un paio di mesi e i due si incontrano. Decidono di farlo di nascosto, in un b&b per non essere scoperti dalla madre.

Per riportare la relazione alla luce del sole Serena, convinta dell’amore che Carlo nutre per lei, decide di rivolgersi a Maria De Filippi. Arrivati in studio e scoprendo chi aveva inviato la lettera, Carlo decide di non riabbracciare Serena.

Da quanto emerge, il 40enne avrebbe fatto credere alla 44enne che non piaceva a sua madre a causa di un matrimonio alle spalle e di due figli a carico. Nel corso della puntata, la signora si è mostrata esterrefatta da queste affermazioni.

Carlo ha dichiarato di non amare più Serena e che quel riavvicinamento è stato solo un cedimento momentaneo.

Così per i due sembra definitivamente chiusa la relazione, tra le lacrime di Serena.